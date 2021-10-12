«Венеция» посредством своего официального сайта сообщила о подписании контракта с голкипером Серхио Ромеро. 34-летний аргентинский вратарь поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца текущего сезона. Ромеро перебрался в «Венецию» на правах свободного агента. На протяжении шести последних лет аргентинец играл за «Манчестер Юнайтед», но летом его контракт с «красными дьяволами» истёк.

«Венеция» выступает в элитном дивизионе Италии – в Серии А. После семи сыгранных туров команда имеет в своём активе пять очков и занимает 17 место в турнирной таблице Серии А.