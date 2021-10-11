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Чемпионат Италии. Серия А

Рибери получил травму на тренировке

11 Октября 2021 • 23:56 Комментировать
Специя
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Салернитана
2.10 3.50 3.55
16.10 16:00

Звёздный полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери травмировался во время тренировочной сессии.

Пресс-служба клуба из Салерно отрапортовала об имеющемся у 38-летнего француза повреждении лодыжки. Таким образом, участие футболиста в предстоящем субботней матче Серии А против «Специи» находится под большим вопросом.

Как известно, Франк Рибери присоединился к составу «Салернитаны» 6 сентября в статусе свободного агента. В текущем розыгрыше Серии А ветеран провёл уже 4 матча, но результативными действиями не отличался.

Отметим, что перед уходом на международную паузу «Салернитана» добыла свою первую победу в чемпионате Италии, одолев «Дженоа» 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана
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