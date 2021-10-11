Рибери получил травму на тренировке

Звёздный полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери травмировался во время тренировочной сессии.

Пресс-служба клуба из Салерно отрапортовала об имеющемся у 38-летнего француза повреждении лодыжки. Таким образом, участие футболиста в предстоящем субботней матче Серии А против «Специи» находится под большим вопросом.

Как известно, Франк Рибери присоединился к составу «Салернитаны» 6 сентября в статусе свободного агента. В текущем розыгрыше Серии А ветеран провёл уже 4 матча, но результативными действиями не отличался.

Отметим, что перед уходом на международную паузу «Салернитана» добыла свою первую победу в чемпионате Италии, одолев «Дженоа» 1:0.