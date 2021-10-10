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Чемпионат Италии. Серия А

​Спинаццола о восстановлении: «Этот месяц самый важный»

10 Октября 2021 • 00:46 Комментировать

Итальянский защитник Леонардо Спинаццола получил серьёзную травму ахилла в четвертьфинале чемпионата Европы против Бельгии. Футболист перенёс операцию и с тех пор восстанавливается. Спинаццола рассказал итальянскому Canale 5 о своём состоянии.

«Я в порядке, мне становится лучше. Я много работаю. Этот месяц самый важный. Раньше в работе было больше количества, а теперь – качества. Мне нужно улучшить качество движения стопы», - высказался Спинаццола.

Леонардо Спинаццола выступает за «Рому». После семи туров чемпионата Италии команда Жозе Моуринью занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Спинаццола
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