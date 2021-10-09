​«Ювентус» не станет слушать предложения по Кьезе

Федерико Кьеза останется в «Ювентусе», хотя слухи то и дело связывают его с разными клубами, в частности с английскими грандами. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб не станет слушать предложения по Кьезе. 23-летний футболист является неприкасаемым – в «старой синьоре» в Кьезе видят ключевую фигуру нового проекта.

Федерико Кьеза играет за «Ювентус» с октября прошлого года. За туринский клуб вингер провёл во всех соревнованиях 50 матчей. В них футболист отметился 16 голами и 11 результативными передачами на партнёров.