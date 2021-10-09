Реднапп назвал Кокорина «беднягой»

Известный английский тренер Гарри Реднапп высказался по поводу российских футболистов, которые выступают в чемпионате Италии. И Алексей Миранчук, и Александр Кокорин в последнее время получают мало игрового времени в «Аталанте» и «Фиорентине» соответственно.

По словам Реднаппа для «Рейтинга Букмекеров», Миранчук соответствует уровню «Аталанты» и должен упорно работать над собой, чтобы завоевать место в стартовом составе команды. Гарри считает, что Алексею не следует уходить, ведь «Аталанта» является отличным клубом.

«Ох, бедняга», - высказался Реднапп по поводу Кокорина. «Если он не выходит на поле и чувствует, что он не нужен «Фиорентине», то нужно двигаться дальше, стоит подыскивать себе новую команду», - добавил известный специалист.

Ранее трансфер Александра Кокорина в Италии признали одним из худших.