Тотти назвал единственный клуб, в который мог бы перейти из «Ромы»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти вспомнил о своей карьере. «Император» назвал единственный клуб, ради которого он согласился бы покинуть «волков».

«В течение карьеры я получал множество предложений, но всегда отказывал. Единственный клуб, в который я мог бы перейти, это мадридский «Реал». Это был бы замечательный вызов для меня. Но мое сердце принадлежит «Роме», - приводит слова Франческо Football-Italia.

Тотти – воспитанник «Ромы». Нападающий провел все игровую карьеру в римской команде. Он защищал цвета «волков» с 1992 по 2017 год. В чемпионате Италии Франческо сыграл 619 матчей и отметился 250 голами.