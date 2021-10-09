Украинец Малиновский рассказал, что думает об Алексее Миранчуке

Украинский хавбек Руслан Малиновский, который играет за «Аталанту», высказался о своем одноклубнике Алексее Миранчуке.

«Алексей – отличный парень, сильно застенчивый. Вся команда пытается помочь ему. В Серии А нелегко играть, тем более в нашем клубе большая конкуренция. По поводу остального лучше узнать у главного тренера», - передает слова Руслана TuttoAtalanta.

Не так давно в СМИ появилась новость о возможном уходе российского полузащитника из «Аталанты» в зимнее трансферное окно. С момента перехода из «Локомотива» Миранчук принял участие в 31 матче за бергамасков, забил семь мячей и отметился двумя результативными передачами.