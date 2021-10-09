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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу

09 Октября 2021 • 13:42 Комментировать

Центрфорвард «Торино» Андреа Белотти близок к смене клубной прописки. У игрока истекает трудовое соглашение с «быками», и он не собирается его продлевать.

Как сообщает Goal.com, за развитием ситуации пристально следит руководство «Милана». «Россонери» рассматривают Белотти в качестве замены шведскому ветерану Златану Ибрагимовичу, которому недавно исполнилось 40 лет.

Если стороны договорятся, то предварительный контракт будет подписан в январе.

Белотти защищает цвета туринского коллектива с августа 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии форвард провел два матча и отметился одним взятием ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Андреа Белотти
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