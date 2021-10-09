Мората стал трансферной целью «Барселоны»

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», вернется в испанский чемпионат.

По сообщениям Totdofichajes, «старая синьора» не станет выкупать 28-летнего нападающего по окончании текущего сезона. Игрок вернется в стан «матрасников», однако сразу же может быть продан. Интерес к Альваро проявляет каталонская «Барселона».

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Мораты составляет 45 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии нападающий принял участие в шести поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.