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Чемпионат Италии. Серия А

Мората стал трансферной целью «Барселоны»

09 Октября 2021 • 12:57 Комментировать

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский «Ювентус», вернется в испанский чемпионат.

По сообщениям Totdofichajes, «старая синьора» не станет выкупать 28-летнего нападающего по окончании текущего сезона. Игрок вернется в стан «матрасников», однако сразу же может быть продан. Интерес к Альваро проявляет каталонская «Барселона».

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Мораты составляет 45 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии нападающий принял участие в шести поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альваро Мората
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