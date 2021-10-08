«Ювентус» может отказаться от выкупа Мораты из-за Влаховича

«Ювентус» проявляет активный интерес к нападающему «Фиорентины» Душану Влаховичу, информирует Tuttosport.

По данным источника, 21-летний серб не хочет продлевать контракт с «фиалками». Договор с игроком рассчитан до лета 2023 года. По всей видимости, «Фиорентина» продаст игрока. Сообщалось, что клуб готов продать футболиста за 90 миллионов евро.

Покупка сербского игрока может повлиять на будущее Альваро Мораты в туринском клубе. Испанец был арендован «Ювентусом» у «Атлетико». Если туринцы переключатся на Влаховича, то, скорее всего, откажутся от выкупа.