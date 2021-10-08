​«Милан» расстанется с Кастильехо

Зимой «Милан» нацелен расстаться с двумя игроками. Об этом информирует Calciomercato.
Миланский коллектив хочет расстаться с защитником Андреа Конти и хавбеком Самуэлем Кастильехо.
Конти может покинуть клуб на правах свободного агента, а Кастильехо выставят на трансфер.
Стоит отметить, что оба футболиста ещё не провели ни одного поединка в текущем сезоне.
Минувшим летом Кастильехо хотел заполучить ЦСКА, однако стороны не смогли договориться. Его нынешнее соглашение с «Миланом» рассчитано до июня 2023 года.