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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» расстанется с Кастильехо

08 Октября 2021 • 20:52 Комментировать

Зимой «Милан» нацелен расстаться с двумя игроками. Об этом информирует Calciomercato.

Миланский коллектив хочет расстаться с защитником Андреа Конти и хавбеком Самуэлем Кастильехо.

Конти может покинуть клуб на правах свободного агента, а Кастильехо выставят на трансфер.

Стоит отметить, что оба футболиста ещё не провели ни одного поединка в текущем сезоне.

Минувшим летом Кастильехо хотел заполучить ЦСКА, однако стороны не смогли договориться. Его нынешнее соглашение с «Миланом» рассчитано до июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Самуэль Кастильехо
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