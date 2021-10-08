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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» назвал стоимость Маккенни

08 Октября 2021 • 11:22 Комментировать

Американский хавбек Уэстон Маккенни, который близок к уходу из туринского «Ювентуса», находится в сфере интересов двух клубов чемпионата Англии. Подписать футболиста хотят лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

По информации Calciomercato, «старая синьора» готова продать 23-летнего полузащитника, если за него предложат 30 миллионов евро. Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

Уэстон защищает цвета «старой синьоры» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне Маккенни поучаствовал в семи поединках, но не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни
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