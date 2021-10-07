Пиоли вспомнил свой первый разговор с Ибрагимовичем

Наставник «Милана» Стефано Пиоли вспомнил первый разговор с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Шведский футболист вернулся в «Милан» в январе 2020 года. Нападающий сразу стал лидером команды. Пиоли отмечал, что ветеран положительно влияет на игроков.

«Когда мы впервые встретились, он сказал: «Не слушайте тех, кто говорит, что я не готов. Я приехал сюда, чтобы играть, а вы — чтобы тренировать».

Златан добьётся успеха. Он отлично понимает футбол и всегда поступает правильно», — цитирует Пиоли Football Italia.

Сейчас Златан находится в лазарете. Швед ещё не восстановился после травмы ахилла.