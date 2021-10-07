Президент «Торино»: Мы сделали предложение Белотти

Президент «Торино» Урбано Кайро отреагировал на ситуацию с нападающим команды Андреа Белотти. Летом 2022 года у футболиста заканчивается контракт с командой.

Кайро отметил, что «Торино» хочет сохранить игрока. Однако форвард, скорее всего, нацелен сменить клуб.

За «Торино» Белотти играет с 2015 года. В 231 поединке игрок забил 106 голов.

«Андреа не подписал новое соглашение. Скорее всего, его не устраивает предложение.

Я не могу его заставить. Наверное, он не будет подписывать контракт», — приводит слова президента «Торино» Football Italia.