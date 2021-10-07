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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Торино»: Мы сделали предложение Белотти

07 Октября 2021 • 22:13 Комментировать

Президент «Торино» Урбано Кайро отреагировал на ситуацию с нападающим команды Андреа Белотти. Летом 2022 года у футболиста заканчивается контракт с командой.

Кайро отметил, что «Торино» хочет сохранить игрока. Однако форвард, скорее всего, нацелен сменить клуб.

За «Торино» Белотти играет с 2015 года. В 231 поединке игрок забил 106 голов.

«Андреа не подписал новое соглашение. Скорее всего, его не устраивает предложение.

Я не могу его заставить. Наверное, он не будет подписывать контракт», — приводит слова президента «Торино» Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Андреа Белотти
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