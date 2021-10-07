Ожидается, что Алексис Санчес покинет «Интер» либо следующим летом, либо даже ближайшей зимой. Этому может поспособствовать не только плохая форма чилийца, но и неблагоприятная финансовая ситуация миланского клуба.

La Gazzetta dello Sport сообщает о пяти вариантах продолжения карьеры, которые имеются у Алексиса Санчеса. Чилийцем интересуются сразу четыре клуба из Испании – «Севилья», «Райо Вальекано», «Бетис» и «Валенсия». Также в списке претендентов на Санчеса находится «Марсель».

В сезоне 2021/2022 Алексис Санчес провёл за «Интер» 4 матча. В них 32-летний форвард отметился одной голевой передачей.