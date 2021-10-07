​Абрахам рассказал о первом звонке Моуринью

Минувшим летом Тэмми Абрахам сменил «Челси» на «Рому». Важную роль в этом трансфере сыграл главный тренер римлян Жозе Моуринью. Абрахам в интервью The Guardian рассказал о первом звонке португальского специалиста.

«Моуринью сказал мне: «Ты хочешь наслаждаться солнцем или остаться под дождём?» - вспоминает Абрахам.

Как известно, в Англии солнце достаточно редко показывается из-за облаков, в отличие от Италии.

«Самым простым вариантом для меня было остаться в «Челси» и сидеть на скамейке. Но я понял, что мне нужно уйти и проявить себя. Конечно, я нервничал, ведь смена страны требует смелости. Но я бы посоветовал молодым английским футболистам не бояться уезжать», - отметил форвард «Ромы».