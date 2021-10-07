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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» предлагает новый контракт Стракоше

07 Октября 2021 • 12:56 Комментировать

Римский «Лацио» заинтересован в продлении сотрудничества с албанским голкипером Томасом Стракошей, об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, стороны уже вступили в переговоры относительно новой сделки. Срок действующего трудового договора вратаря с «орлами» истекает летом следующего года. В составе римской команды Стракоша выступает с 2012 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии албанец пока не провел ни одного матча.

В нынешнем сезоне Серии А сыграно семь туров. «Лацио» набрал 11 баллов и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Томас Стракоша
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