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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Милана»: «Надеюсь, Доннарумма доволен трансфером в «ПСЖ»

07 Октября 2021 • 08:31 Комментировать (1)

Футбольный функционер Паоло Скарони, занимающий пост президента «Милана», высказался относительно ухода из клуба звездного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Прошлым летом вратарь на правах свободного агента присоединился к французскому «ПСЖ».

«По Доннарумме решение принимали Мальдини и Газидис. Мы не смогли выполнить его условия, поэтому были вынуждены попрощаться с этим игроком. Джанлуиджи сделал смелый выбор, покинув зону комфорта. Надеюсь, он доволен трансфером. Могу пожелать ему только успеха», - приводит слова руководителя Football-Italia.

22-летний голкипер перешел в «ПСЖ» в середине июля, подписав с клубом долгосрочный трудовой договор до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Доннарумма Паоло Скарони
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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Октября 2021 в 08:54
Для меня Милан сейчас самая смотрительная команда сериала, Пиоли открытие для меня,а Донарума выбрал бабки. И это нормально ,все сейчас хотят забрать кусок пожирней. Была бы зарплата плюс минус равная с бонусами за победы в турнирах , с бонусами за персональные достижения и ТД.и тп,никто не бегал бы , и футбол был бы спортом, а так что они хотят ?? Конечно же он пойдет за баллом.
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