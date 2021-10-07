Президент «Милана»: «Надеюсь, Доннарумма доволен трансфером в «ПСЖ»

Футбольный функционер Паоло Скарони, занимающий пост президента «Милана», высказался относительно ухода из клуба звездного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Прошлым летом вратарь на правах свободного агента присоединился к французскому «ПСЖ».

«По Доннарумме решение принимали Мальдини и Газидис. Мы не смогли выполнить его условия, поэтому были вынуждены попрощаться с этим игроком. Джанлуиджи сделал смелый выбор, покинув зону комфорта. Надеюсь, он доволен трансфером. Могу пожелать ему только успеха», - приводит слова руководителя Football-Italia.

22-летний голкипер перешел в «ПСЖ» в середине июля, подписав с клубом долгосрочный трудовой договор до 2026 года.