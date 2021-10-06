По информации корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева, у Алексея Миранчука нет конфликта с тренером «Аталанты» Джаном Пьеро Гасперини. Источник сообщает, что несмотря на то, что Миранчук не выходил на поле в последних матчах команды, недопонимания с Гасперини, и тем более нежелания работать на тренировках, нет.

Действительно, Алексей недоволен ситуацией и старается её исправить, однако это не более чем рабочий момент. Кроме того, Гасперини вообще довольно редко индивидуально общается с игроками, так что игнорирования Миранчука со стороны тренера нет.

Миранчук оказался на скамейке запасных, поскольку его игра очень не понравилась Гасперини. При этом российский хавбек вряд ли покинет команду до лета, поскольку «Аталанте» нужны игроки для ротации.