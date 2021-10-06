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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» может продать одного из лидеров из-за финансовой ситуации

06 Октября 2021 • 14:31 Комментировать

«Интер» продолжает испытывать финансовые трудности. Чтобы свести концы с концами, в период между январём и июнем клубу нужны 100 миллионов евро. La Gazzetta dello Sport пишет о том, что у «нерадзурри» есть два пути: продавать футболистов или получить вливание от акционеров. Вероятно, «Интеру» придётся пойти по первому пути и расстаться с одним из лидеров. В качестве кандидатов на продажу называются Лаутаро Мартинес, Николо Барелла, Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр. Кроме того, миланский клуб зимой может расторгнуть контракт с Алексисом Санчесом, чтобы не платить ему зарплату.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес Милан Шкриньяр Лаутаро Мартинес Алессандро Бастони Николо Барелла
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