«Интер» продолжает испытывать финансовые трудности. Чтобы свести концы с концами, в период между январём и июнем клубу нужны 100 миллионов евро. La Gazzetta dello Sport пишет о том, что у «нерадзурри» есть два пути: продавать футболистов или получить вливание от акционеров. Вероятно, «Интеру» придётся пойти по первому пути и расстаться с одним из лидеров. В качестве кандидатов на продажу называются Лаутаро Мартинес, Николо Барелла, Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр. Кроме того, миланский клуб зимой может расторгнуть контракт с Алексисом Санчесом, чтобы не платить ему зарплату.
«Интер» может продать одного из лидеров из-за финансовой ситуации
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