Смородская: «Миранчуку не подходит «Аталанта»

Накануне итальянские СМИ сообщили, что российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Своем мнением по этому поводу поделилась экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская.

«Миранчук выглядит потерянным. Его затюкали. Алексею не подходит команда. Если же он вернется в Россию - это будет шаг назад», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

25-летний россиянин перебрался в клуб из Бергамо из московского «Локомотива» летом прошлого года. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. Контракт рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук сыграл четыре встречи, в которых не отметился результативными передачами.