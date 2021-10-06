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Чемпионат Италии. Серия А

Леау подпишет новый контракт с «Миланом»

06 Октября 2021 • 12:13 Комментировать

22-летний португальский форвард Рафаэл Леау ведет переговоры с «Миланом» о пролонгации трудового соглашения. Об этом информирует Calciomercato.

Стороны планируют продлить контракт, несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года. Руководство миланского клуба хочет обезопасить себя от возможного ухода игрока в ближайшем будущем.

Рафаэл защищает цвета «россонери» с августа 2019 года. В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата нападающий провел семь поединков, записав на свой счет три забитых мяча.

После семи туров «Милан» идет на втором месте в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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