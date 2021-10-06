Влахович определился с новым клубом

Сербский нападающий Душан Влахович, отказавшийся от продления контракта с «Фиорентиной», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Как информирует Get Italian Football News, 21-летний форвард заинтересован в трансфере в туринский «Ювентус». «Старая синьора» готова подписать голеадора и вступила с ним в переговоры. Туринцы предложили Влаховичу пятилетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере пяти миллионов евро за сезон.

Душан отметился четырьмя забитыми мячами в семи встречах текущего розыгрыша итальянской Серии А. Трансферная стоимость форварда оценивается в 40 миллионов евро.