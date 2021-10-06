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Чемпионат Италии. Серия А

ФИФА допускает смягчение правила офсайда

06 Октября 2021 • 10:46 Комментировать

ФИФА может несколько пересмотреть правило фиксирования положения вне игры в пользу атакующих команд.

По информации Sky Sport Italia, существует проект правила фиксации офсайда, когда между футболистом атаки и защитником будет видимый просвет.

Напомним, что по нынешним правилам лайнсмен фиксирует офсайд, если любая из частей тела атакующего игрока, кроме руки, пребывает ближе к воротам защищающихся, чем предпоследний игрок соперника, включая голкипера.

По данным источника, Федерация футбола Италии проявила инициативу протестировать новшество в юношеском чемпионате U18 с привлечением арбитров Серии С.

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ФИФА
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