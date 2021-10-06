Лаутаро Мартинес согласовал новый контракт с «Интером»

Руководство миланского «Интера» провело успешные переговоры с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом о продлении трудового соглашения. Об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, стороны согласовали долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2026 года. По условиям контракта, заработная плата игрока будет существенно увеличена.

Действующий контракт Мартинеса с миланским грандом истекает в конце июня 2023 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Лаутаро провел шесть поединков, записав на свой счет пять забитых мячей (один – с пенальти).