«Интер» запланировал переговоры с Брозовичем

Миланский «Интер» проведет переговоры с хорватским полузащитником Марсело Брозовичем, об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, руководство итальянского гранда вступит в переговорный процесс с агентом хавбека после перерыва на матчи национальных сборных в отборе чемпионата мира-2022.

Цвета «нерадзурри» 28-летний хорват защищает на протяжении шести с половиной лет. В новом сезоне Марсело принял участие в девяти поединках и отметился голевой передачей.

Действующее соглашение полузащитника с чемпионом Италии рассчитано до следующего лета.