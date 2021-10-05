У руководства «Фиорентины» случился конфликт с агентом Влаховича

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович не хочет подписывать новое соглашение с итальянским клубом, сообщил президент команды Рокко Коммиссо.

По информации TGR RAI Toscana, у руководства «фиалок» произошёл конфликт с агентом сербского футболиста.

Клуб предлагали 21-летнему игроку соглашение в размере 4 млн евро в год, который был бы рассчитан до 2026 года. Но агент Влаховича потребовал эксклюзивные права на ведение переговоров в случае трансфера футболиста. Также он хотел заработать 10 процентов от суммы продажи нападающего.

Действующий контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до 2023 года.