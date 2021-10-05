Голкипер «Аякса» практически согласовал переход в «Интер»

Вратарь «Аякса» Андре Онана согласовал детали контракта с миланским «Интером». Об этом в «Твиттере» сообщил инсайдер Никола Скира.

Договор пока не подписан. Сделка находится в финальной стадии. Итальянский клуб подпишет голкипера бесплатно после того, как в 2022 году игрок станет свободным агентом.

До этого камерунец не захотел продлевать контракт с амстердамским клубом. Не исключено, что «нерадзурри» подпишут с Онана четырёхлетнее соглашение.

Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к амстердамскому клубу в январе 2015 года. С того времени вратарь провёл 204 поединка, пропустив 180 голов.