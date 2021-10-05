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Чемпионат Италии. Серия А

Футболист «Аталанты» из-за травмы выбыл из строя на восемь недель

05 Октября 2021 • 21:09 Комментировать

Хавбек «Аталанты» Маттео Пессина проведет в лазарете около восьми недель из-за серьёзной травмы мышц бедра, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Полузащитник травмировался в поединке седьмого тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:3). Футболиста заменили уже в середине первого тайма.

Пессина до этого был вызван в сборную Италии на финальный турнир Лиги наций.

После семи туров «Аталанта» находится на 8-й позиции в таблице, набрав 11 очков. В следующем поединке клуб из Бергамо 17 октября сразится на выезде с «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Маттео Пессина
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