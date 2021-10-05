Вратарь «Фиорентины» проведёт в лазарете шесть недель из-за травмы

Вратарь «Фиорентины» Бартломей Драговски попал в лазарет. Футболист не поможет команде на протяжении полутора месяцев, информирует Sport.pl.

Игрок получил повреждение на последних минутах поединка Серии А с «Наполи». Было заметно, что вратарь ощущает серьёзную боль. Футболист даже заплакал.

После медосмотра стало известно, что поляк травмировал четырехглавую мышцу бедра.

После семи туров «Фиорентина» занимает 5-е место в таблице, набрав 12 очков. В следующем поединке «фиалки» 18 октября сыграют в гостях с «Венецией».