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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович: «Скудетто выиграет команда, в которой играет Златан»

05 Октября 2021 • 16:45 Комментировать (2)

Опытный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на вопрос о том, какая команда выиграет чемпионат Италии, ответил в своём фирменном стиле.

«Скудетто выиграет команда, в которой играет Златан», - приводит слова шведского футболиста Football Italia со ссылкой на телевизионную программу Le Iene.

Напомним, что в конце прошлой недели Златану Ибрагимовичу исполнилось 40 лет. Шведский футболист решил поздравить самого себя дорогой покупкой – Златан приобрёл «Феррари».  

В сезоне 2021/2022 Златан Ибрагимович провёл только один матч и отметился одним голом. В остальное время шведский футболист был травмирован.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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Комментарии (2)
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Don sangre
05 Октября 2021 в 16:59
Кубыть твою в облепиховую нонешний Милан сырават ищо...
Kar.k4rych
05 Октября 2021 в 16:54
«Скудетто выиграет команда, в которой не играет Златан.
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