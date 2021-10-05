​Ибрагимович: «Скудетто выиграет команда, в которой играет Златан»

Опытный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на вопрос о том, какая команда выиграет чемпионат Италии, ответил в своём фирменном стиле.

«Скудетто выиграет команда, в которой играет Златан», - приводит слова шведского футболиста Football Italia со ссылкой на телевизионную программу Le Iene.

Напомним, что в конце прошлой недели Златану Ибрагимовичу исполнилось 40 лет. Шведский футболист решил поздравить самого себя дорогой покупкой – Златан приобрёл «Феррари».

В сезоне 2021/2022 Златан Ибрагимович провёл только один матч и отметился одним голом. В остальное время шведский футболист был травмирован.