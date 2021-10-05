«Барселона» хочет вернуть Алексиса Санчеса

Чилийский форвард Алексис Санчес собирается покинуть миланский «Интер» в зимнее трансферное окно. По сообщениям Todofichajes, в подписании нападающего заинтересована каталонская «Барселона».

Боссы «сине-гранатовых» рассматривают вариант с арендой 32-летнего футболиста до конца сезона. В договоре может быть прописан пункт о последующем выкупе нападающего. В свою очередь Алексис согласен вернуться на «Камп Ноу», где ранее выступал с 2011 по 2014 год.

Действующий контракт Санчеса с «нерадзурри» рассчитан до конца июня 2023 года.

В текущем розыгрыше Серии А форвард провел три поединка, не отметившись голевыми действиями.