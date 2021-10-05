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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» хочет вернуть Алексиса Санчеса

05 Октября 2021 • 10:57 Комментировать (4)

Чилийский форвард Алексис Санчес собирается покинуть миланский «Интер» в зимнее трансферное окно. По сообщениям Todofichajes, в подписании нападающего заинтересована каталонская «Барселона».

Боссы «сине-гранатовых» рассматривают вариант с арендой 32-летнего футболиста до конца сезона. В договоре может быть прописан пункт о последующем выкупе нападающего. В свою очередь Алексис согласен вернуться на «Камп Ноу», где ранее выступал с 2011 по 2014 год.

Действующий контракт Санчеса с «нерадзурри» рассчитан до конца июня 2023 года.

В текущем розыгрыше Серии А форвард провел три поединка, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алексис Санчес
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Комментарии (4)
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Только футбол
05 Октября 2021 в 12:13
в барселоне просто АГОНИЯ,причем давно уже,несколько лет
Шарипов Тахир
05 Октября 2021 в 12:08
По-моему, в руководстве Барселоны уже не осталось ни одного здравомыслящего человека. На кой хрен нужен сейчас Барсе 32 летний игрок, абсолютно ничего не показывающий на поле, причем уже достаточно давно, но зарплату требующий себе не хилую.
CELTIC FROST
05 Октября 2021 в 12:23
Вот уж точно. На что тут надеяться с ним - неясно. Он после Арсенала уже давно под горочку едет.
ARTUR
05 Октября 2021 в 11:07
О Господи,остановите его!! Во прет.
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