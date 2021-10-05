«Ювентус» договаривается о трансфере нападающего «Фиорентины»

Сербский нападающий Душан Влахович, права на которого принадлежат «Фиорентине», является одной из трансферных целей туринского «Ювентуса». Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта журналист Николо Скира, руководство «старой синьоры» ведет переговоры с представителем 21-летнего бомбардира.

Ранее сообщалось, что флорентийский клуб готов предложить Душану новый выгодный контракт. «Фиалки» намерены продлить соглашение до 2026 года. Клуб обещает платить Влаховичу четыре миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 21-летний нападающий провел семь поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.