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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» договаривается о трансфере нападающего «Фиорентины»

05 Октября 2021 • 10:41 Комментировать (1)

Сербский нападающий Душан Влахович, права на которого принадлежат «Фиорентине», является одной из трансферных целей туринского «Ювентуса». Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта журналист Николо Скира, руководство «старой синьоры» ведет переговоры с представителем 21-летнего бомбардира.

Ранее сообщалось, что флорентийский клуб готов предложить Душану новый выгодный контракт. «Фиалки» намерены продлить соглашение до 2026 года. Клуб обещает платить Влаховичу четыре миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 21-летний нападающий провел семь поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Только футбол
05 Октября 2021 в 12:15
до этого, на этом же сайте писали,что Фиорентина предлагает восемь миллионов в год
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