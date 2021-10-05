Дибала в шаге от нового контракта с «Ювентусом»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала в скором времени поставит подпись под новым трудовым соглашением с туринским «Ювентусом», об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Согласно данным источника, новый контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2025 года. Переговоры находятся на финальной стадии.

Отметим, что срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

Цвета «старой синьоры» Дибала защищает с 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний форвард принял участие в пяти поединках, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.