​Абрахам: «Кто-нибудь, уберите штанги и перекладины»

Форварда «Ромы» Тэмми Абрахама в этом сезоне нередко подводит точность – он уже шесть раз попадал в каркас ворот.

«Кто-нибудь, пожалуйста, уберите штанги и перекладины», - в шутку написал Абрахам на своей страничке в «Твиттере», пожаловавшись на каркас.

После перехода из «Челси» в «Рому» Тэмми Абрахам провёл за римлян 10 матчей в различных соревнованиях. В них нападающий отметился четырьмя забитыми голами и тремя результативными передачами на партнёров.

После семи туров «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Команда Жозе Моуринью на шесть очков отстаёт от лидирующего «Наполи».