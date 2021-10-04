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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью стал рекордсменом Серии А

04 Октября 2021 • 08:45 Комментировать
Рома
2:0
Эмполи
окончен

Рулевой столичной «Ромы» Жозе Моуринью отметился значимым статистическим достижением по итогам поединка седьмого тура Серии А против «Эмполи» (2:0).

Как сообщается в твиттер-аккаунте OptaPaolo, португальский наставник не проигрывает в домашних матчах чемпионата Италии уже на протяжении 42 поединков подряд. Это рекордное достижение с момента введения трехочковой эпохи, начиная с сезона-1994/1995.

Моуринью занял пост главного тренера римского коллектива прошлым летом. Под его руководством «волки» набрали 15 баллов в семи турах и занимают четвертое место в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью
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