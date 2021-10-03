Пеллегрини и Мхитарян принесли «Роме» победу над «Эмполи»

В седьмом туре Серии А «Рома» играла против середняков из «Эмполи». Команда Жозе Моуринью воплотила в голы удары Лоренцо Пеллегрини, который только-только продлил контракт, и Генриха Мхитаряна - 2:0. Римляне набрали 15 очков и вышли на чистое четвертое место.
Протокол игры
|(1:0) Пеллегрини Лоренцо 42'
|(2:0) Мхитарян Генрих 48'
Патрисиу Руй • Карсдорп Рик • Манчини Джанлука • 57'Смоллинг Крис • Винья Матиас 84' ( Эль-Шаарави Стефан ( 84') • Верету Жордан • Дарбо Эбрима 64' ( Кристанте Бриан ( 64') • Дзаньоло Николо 84' 84' ( Калафьори Рикардо ( 84') • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих • Абрахам Тэмми
Запасные: Залевский Никола • Диавара Амаду • Ибаньес Рожер • Шомуродов Элдор • Вильяр Гонсало • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл • Перес Карлес • Майораль Борха
Викарио Гульельмо • Стоянович Петар • Романьоли Симоне • Вити Маттиа • Марчицца Риккардо • Журковски Шимон 46' ( Байрами Недим ( 46') • Риччи Самуэле • 46'Бандинелли Филиппо 46' ( Хаас Николас ( 46' ) • 56'Хендерсон Лиам 71' ( Штулац Лео ( 71') • Ди Франческо Федерико 70' ( Кутроне Патрик ( 70') • Пинамонти Андреа 29' ( Манкузо Леонардо ( 29')
Запасные: Луперто Себастьяно • Ла Мантия Андреа • Аслани Кристьян • Тонелли Лоренцо • Уйкани Самир • Фьямоцци Риккардо • Паризи Фабьяно
03 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).