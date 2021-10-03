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Чемпионат Италии. Серия А

Пеллегрини и Мхитарян принесли «Роме» победу над «Эмполи»

03 Октября 2021 • 20:56 Комментировать
Рома
2:0
Эмполи
окончен

В седьмом туре Серии А «Рома» играла против середняков из «Эмполи». Команда Жозе Моуринью воплотила в голы удары Лоренцо Пеллегрини, который только-только продлил контракт, и Генриха Мхитаряна - 2:0. Римляне набрали 15 очков и вышли на чистое четвертое место.

Протокол игры  
Рома 2:0 Эмполи
(1:0) Пеллегрини Лоренцо 42'    
(2:0) Мхитарян Генрих 48'    
Патрисиу Руй Карсдорп Рик Манчини Джанлука   57' Смоллинг Крис Винья Матиас   84' (Эль-Шаарави Стефан (   84') Верету Жордан Дарбо Эбрима   64' (Кристанте Бриан (   64') Дзаньоло Николо   84'   84' (Калафьори Рикардо (   84') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих Абрахам Тэмми
Запасные: Залевский Никола Диавара Амаду Ибаньес Рожер Шомуродов Элдор Вильяр Гонсало Кумбулла Мараш Фузато Даниэл Перес Карлес Майораль Борха
Викарио Гульельмо Стоянович Петар Романьоли Симоне Вити Маттиа Марчицца Риккардо Журковски Шимон   46' (Байрами Недим (   46') Риччи Самуэле   46' Бандинелли Филиппо   46' (Хаас Николас (   46'   56') Хендерсон Лиам   71' (Штулац Лео (   71') Ди Франческо Федерико   70' (Кутроне Патрик (   70') Пинамонти Андреа   29' (Манкузо Леонардо (   29')
Запасные: Луперто Себастьяно Ла Мантия Андреа Аслани Кристьян Тонелли Лоренцо Уйкани Самир Фьямоцци Риккардо Паризи Фабьяно
03 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эмполи Лоренцо Пеллегрини
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окончен Верона 4:0 Специя
окончен Сампдория 3:3 Удинезе
окончен Рома 2:0 Эмполи
окончен Фиорентина 1:2 Наполи
Идет 4 минута Аталанта 0:1 Милан 2.18 3.75 3.2
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