Пеллегрини продлил контракт с «Ромой»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини принял решение остаться в стане «волков». Переговоры по новому контракту завершились успешно, и 25-летний воспитанник академии «Ромы» будет играть на «Стадио Олимпико» до лета 2026 года. Его прошлый контракт был рассчитан до конца текущего сезона, к тому же многие клубы Премьер-лиги следили за развитием ситуации.

Официальный сайт клуба сообщает, что контракт подписан на улучшенных для игрока условиях, а также отсутствует клаузула, которая составляла 30 млн евро.

Предполагается, что зарплата Пеллегрини составит 4 млн евро в год без учета бонусов. Больше получает только Тэмми Абрахам.