Флоренци успешно перенёс операцию на колене

Защитник Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат «Милану», перенес хирургическое вмешательство на травмированном колене. Об этом сообщается на официальном сайте «россонери».

Операция прошла успешно. Ожидается, что игрок сможет вернуться в общую группу команды через месяц.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний защитник поучаствовал в пяти встречах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с миланским грандом рассчитан до середины 2022 года.

По итогам шести туров Серии А «россонери» занимают второе место, отставая от лидирующего «Наполи» на два очка.