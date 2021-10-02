Пиоли: «Судя по энтузиазму Ибрагимовича, он будет играть вечно»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался о футбольном долголетии шведского нападающего команды Златана Ибрагимовича. Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует завершать игровую карьеру.

«Не могу сказать, сколько Златан еще будет выступать. Если посмотреть на его энтузиазм, то можно сказать, то вечно. Ибрагимович по-прежнему сохраняет огромную мотивацию и страсть к футболу», - приводит слова специалиста Calciomercato.

Напомним, что в воскресенье, 3 октября, звездному скандинавскому нападающему исполнится 40 лет.

Златан пропустил начало сезона из-за повреждения. Нападающий принял участие лишь в одном матче Серии А и забил один мяч.