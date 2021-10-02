Ибрагимович, которому завтра исполнится 40 лет, поделился планами на будущее

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, которому 3 октября исполнится 40 лет, не задумывается о завершении карьеры.

Согласно сведениям Corrierre della Sera, опытный бомбардир планирует подписать новый трудовой договор с «Миланом». Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

Кроме того, Ибрагимович намерен попасть в заявку сборной Швеции на чемпионат мира-2022, если команда туда квалифицируется.

Старт нынешнего сезона 39-летний бомбардир пропустил из-за травмы. В текущем розыгрыше Серии А он принял участие в одном поединке и отметился одним забитым мячом.