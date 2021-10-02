Шомуродов может продолжить карьеру в клубе Ла Лиги

Бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий в чемпионате Италии за столичную «Рому», пользуется спросом в чемпионате Испании. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

По данным источника, в подписании 26-летнего представителя Узбекистана заинтересована «Севилья». Андалусийцы предпримут попытку заполучить нападающего в летнее трансферное окно. Однако сделка вряд ли состоится, поскольку наставник «волков» Жозе Моуринью рассчитывает на Элдора и не планирует расставаться с футболистом.

Шомуродов пополнил ряды римского коллектива в августе, перейдя из «Дженоа». Форвард заключил контракт до конца июня 2026 года.