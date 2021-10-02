«Лацио» потерял Иммобиле

Центфорвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле получил повреждение, об этом рапортует Corrierre dello Sport.

Согласно сведениям итальянских журналистов, 31-летний бомбардир травмировал бедро и выбыл из строя примерно на десять дней. Таким образом, нападающий не поможет «орлам» в предстоящем поединке чемпионата Италии против «Болоньи», который запланирован на 3 октября.

В нынешнем розыгрыше Серии А Иммобиле провел шесть поединков, отметившись шестью забитыми мячами (два – с пенальти) и двумя результативными передачами.

После шести туров «Лацио» набрал 11 баллов и занимает шестое место в таблице чемпионата.