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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» потерял Иммобиле

02 Октября 2021 • 10:35 Комментировать
Болонья
...
Лацио
3.25 3.60 2.15
03.10 13:30

Центфорвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле получил повреждение, об этом рапортует Corrierre dello Sport.

Согласно сведениям итальянских журналистов, 31-летний бомбардир травмировал бедро и выбыл из строя примерно на десять дней. Таким образом, нападающий не поможет «орлам» в предстоящем поединке чемпионата Италии против «Болоньи», который запланирован на 3 октября.

В нынешнем розыгрыше Серии А Иммобиле провел шесть поединков, отметившись шестью забитыми мячами (два – с пенальти) и двумя результативными передачами.

После шести туров «Лацио» набрал 11 баллов и занимает шестое место в таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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