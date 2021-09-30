Мать Роналду отговаривала Криштиану от женитьбы на Джорджине

У Марии Долорес Авейру, матери звезды футбола Криштиану Роналду, не сложились отношения с девушкой сына Джорджиной Родригес.

Как сообщают журналисты Cuatro, женщина отговаривала Криштиану от женитьбы. Авейру считает, что модель интересуют только деньги игрока, а любовью там и не пахнет.

Ранее сообщалось, что тайное бракосочетание Роналду и Родригес прошло в Марокко.

Прошлым летом 36-летний португальский бомбардир вернулся из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Заработная плата Криштиану в стане «красных дьяволов» составляет порядка 30 миллионов евро в год.