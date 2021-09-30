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Чемпионат Италии. Серия А

Мать Роналду отговаривала Криштиану от женитьбы на Джорджине

30 Сентября 2021 • 12:31 Комментировать (1)

У Марии Долорес Авейру, матери звезды футбола Криштиану Роналду, не сложились отношения с девушкой сына Джорджиной Родригес.

Как сообщают журналисты Cuatro, женщина отговаривала Криштиану от женитьбы. Авейру считает, что модель интересуют только деньги игрока, а любовью там и не пахнет.

Ранее сообщалось, что тайное бракосочетание Роналду и Родригес прошло в Марокко.

Прошлым летом 36-летний португальский бомбардир вернулся из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Заработная плата Криштиану в стане «красных дьяволов» составляет порядка 30 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Мария Длорес Авейру
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
30 Сентября 2021 в 12:45
ай звесный канфликц свекровь-невестка.. это похлеще теща-зять на порядок.. не фиг в дела молодых соваца.. )))
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