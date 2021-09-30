Капелло назвал главный недостаток Алексея Миранчука

Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о российском полузащитнике Алексее Миранчуке, ныне выступающем за «Аталанту».

«У Алексея хорошие футбольные качества, однако он немного ленивый. Однако под руководством Гасперини зачастую игроки меняются в лучшую сторону», - поведал тренер в эфире Sky Sport.

25-летний россиянин выступает за коллектив из Бергамо с сентября прошлого года. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех встречах, не отметившись голевыми действиями.