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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло назвал главный недостаток Алексея Миранчука

30 Сентября 2021 • 10:42 Комментировать

Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о российском полузащитнике Алексее Миранчуке, ныне выступающем за «Аталанту».

«У Алексея хорошие футбольные качества, однако он немного ленивый. Однако под руководством Гасперини зачастую игроки меняются в лучшую сторону», - поведал тренер в эфире Sky Sport.

25-летний россиянин выступает за коллектив из Бергамо с сентября прошлого года. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех встречах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Алексей Миранчук
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