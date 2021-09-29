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Чемпионат Италии. Серия А

Пеллегрини продлит контракт с «Ромой»

29 Сентября 2021 • 18:00 Комментировать
Рома
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Эмполи
1.45 4.90 6.30
03.10 19:00

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини близок к тому, чтобы продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт журналист Николо Скира. По данным источника, стороны уже договорились по поводу нового соглашения.

Сообщается, что новый контракт Пеллегрини с «Ромой» будет рассчитан до середины 2026 года. Игрок будет зарабатывать четыре миллиона евро в год. Также из соглашения будет убрана опция выкупа за 30 млн евро.

Напомним, что Пеллегрини перешёл в «Рому» в 2017 году из «Сассуоло» за десять миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Серии А, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лоренцо Пеллегрини
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