​Бонуччи рассказал о негативном влиянии Роналду на футболистов

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о негативном влиянии Криштиану Роналду на футболистов команды.

«Присутствие в команде Криштиану оказывало на нас большое влияние. Простые тренировки рядом с ним давали нам что-то ещё, но подсознательно футболисты начали думать, что одного присутствия Роналду в команде достаточно, чтобы побеждать в матчах. Мы стали хуже в нашей повседневной работе, в самоотверженности, в желании отдаваться друг за друга. Думаю, в последние несколько лет вы это замечали», - цитирует Бонуччи Football Italia со ссылкой на The Athletic.

Напомним, что минувшим летом Криштиану Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».