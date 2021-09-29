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Чемпионат Италии. Серия А

​Бонуччи рассказал о негативном влиянии Роналду на футболистов

29 Сентября 2021 • 11:45 Комментировать (1)

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о негативном влиянии Криштиану Роналду на футболистов команды.

«Присутствие в команде Криштиану оказывало на нас большое влияние. Простые тренировки рядом с ним давали нам что-то ещё, но подсознательно футболисты начали думать, что одного присутствия Роналду в команде достаточно, чтобы побеждать в матчах. Мы стали хуже в нашей повседневной работе, в самоотверженности, в желании отдаваться друг за друга. Думаю, в последние несколько лет вы это замечали», - цитирует Бонуччи Football Italia со ссылкой на The Athletic.

Напомним, что минувшим летом Криштиану Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Леонардо Бонуччи
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Комментарии (1)
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ARTUR
29 Сентября 2021 в 11:53
Бонуччи сейчас заплюют )))
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