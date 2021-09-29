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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи рассказал о срыве трансфера в «Манчестер Сити»

29 Сентября 2021 • 11:22 Комментировать (1)

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о срыве трансфера в «Манчестер Сити».

«Мне хотелось поработать с Гвардиолой. Я был близок к переходу в «Сити» пять лет назад. Мы тогда почти договорились, однако «Юве» отказался продать меня. В прошлом году мы опять общались по этому поводу, но уже я не захотел уходить. «Ювентус» - мой дом, я счастлив здесь», - приводит слова 34-летнего итальянца The Athletic.

Трудовое соглашение Леонардо со «старой синьорой» рассчитано до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне Серии А защитник провел шесть поединков, забил гол и отдал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Леонардо Бонуччи
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
29 Сентября 2021 в 11:33
Ну и чё ща вспоминать дела минувших дней ,тем более он на данный момент не хочет переходить ,что к чему ,опять слух запустили ,а там надумывайте кто на что горазд. ))
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