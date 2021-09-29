Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о срыве трансфера в «Манчестер Сити».

«Мне хотелось поработать с Гвардиолой. Я был близок к переходу в «Сити» пять лет назад. Мы тогда почти договорились, однако «Юве» отказался продать меня. В прошлом году мы опять общались по этому поводу, но уже я не захотел уходить. «Ювентус» - мой дом, я счастлив здесь», - приводит слова 34-летнего итальянца The Athletic.

Трудовое соглашение Леонардо со «старой синьорой» рассчитано до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне Серии А защитник провел шесть поединков, забил гол и отдал ассист.