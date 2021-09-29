«Барселона» хочет бесплатно подписать Инсинье

Боссы каталонской «Барселоны» планируют усилить атакующую линию команды по окончании нынешнего сезона. Согласно данным Todofichajes, в сфере интересов «сине-гранатовых» находится итальянский вингер Лоренцо Инсинье, правами на которого владеет «Наполи».

Источник рапортует, что каталонский клуб планирует заполучить игрока следующим летом бесплатно. Срок действия трудового договора Инсинье с неаполитанцами рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний вингер провел шесть матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя ассистами. В составе команды из Неаполя Лоренцо выступает с января 2010 года.