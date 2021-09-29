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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри недоволен результативностью Рабио

29 Сентября 2021 • 10:06 Комментировать

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри недоволен результативностью полузащитника команды Адриена Рабио.

«Будь я на месте Рабио, то сильно разозлился бы на себя. За два сезона он забил около десяти голов в составе «Ювентуса». Это неприемлемый показатель. Адриену необходимо прогрессировать в этом показателе. Надеюсь, он сможет забить больше в этом сезоне», - приводит слова итальянского специалиста портал Goal.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний хавбек сыграл четыре поединка, отметившись голевой передачей. Трудовое соглашение Рабио со «старой синьорой» рассчитано до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Массимилиано Аллегри Адриен Рабио
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